Мнение: Ничего не жалко, ничего

Полнейшее отчуждение – характерный знак времени. Мы сейчас до такой степени все верим в то, что всё в этой стране нам нифига не принадлежит, что это кажется как-то даже противоестественно. “Ничего не жалко, ничего – ни тебя, ни меня, ни его”. В какие-то былые, детски-наивные времена еще было вроде как принято за что-то вступаться, защищать какие-то “памятники старины”- как-то все бесконечно наивно сегодня смотрится, никто ничего не должен защищать, это всё НЕ НАШЕ. Как вот сейчас заявили, что собираются сносить красивые здания 20 века – снесут здание СЭВа, Дом Кино, снесут зачем-то Новый (!) цирк на Ленгорах – никакого даже порыва их защитить, не дать уничтожить….Кажется, если они заявят, что собираются просто снести всю Москву, квартал за кварталом – то и ничего, нынешние москвичи и ухом не поведут, “а что, давайте, дело хорошее”. Снесут всё, чтобы потом, конечно же, на месте снесенных зданий “возвести” нечто “гораздо лучшее”. Да уничтожайте уже всё – оно все равно не наше.

“В партии «Яблоко» требуют от мэрии Москвы отменить снос цирка на Вернадского и «Дома-книжки» на Новом Арбате. А ещё уважительного отношения к культурному наследию города”.

И только эта, ни на что уже не влияющая экс-партия Яблоко, как забытый в доме Фирс, продолжает повторять в пустое пространство некие “требования” в гулких, пустых помещениях. Потом их всех вместе со всеми сгрузят в мусорный мешок – и вместе со всем их “культурным наследием города” перевяжут тесемкой, да и выбросят на свалку. Хотя… как красиво же было то самое здание СЭВ… Сказочно. Я любил там проходить, задирая голову. Всё снесут, всё уничтожат.

Да и черт с ним.