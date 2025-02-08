Русские учёные продемонстрировали императору отечественную нейросеть

Днями и ночами Государь в сладких снах и наяву мечтает о новых свершениях русских учёных мужей. Особенно интересуют его те отрасли, где и познаётся величие нашей державы в сравнении с друзьями и недоброжелателями. К превеликому счастию и волей Божией наши мастера-рукодельцы дают очередной повод для гордости.

Чтобы оценить масштаб новой отечественной нейросети «Китеж», Императору пришлось отправиться в Сибирь, ведь эта уникальная махина настолько грандиозна, что тянется от Тюмени до Красносибирска*. Создатели гордости российской науки – бояре Фёдор Рассолов и Савелий Гречкин описали процесс создания Сверхразума.

«Плели мы нашу сеть всей страной, кого убедили участвовать словом, а кого и палкой. Труд острожников тоже использовали, не пропадать же им даром, пусть баланду свою отрабатывают», – пояснил лауреат трёх императорских премий, боярин Савелий Гречкин.

Бесперебойной работе нейросети способствуют 500 тысяч душ: часть из них держат руками её концы по 12 часов, а затем меняются, часть – отвечает на замысловатые вопросы.

«Сейчас учим писать нейросеть басни и стихи, но пока получаются только оды Государю», – услышав речь создателя, Император похлопал по плечу боярина Рассолова.

Есть у «Китежа» и своя особенность – сеть натягивается и способна сбивать вражеские летадла.

* город, возникший в результате объединения Красноярска и Новосибирска

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