 

ХАМАС готовится к “церемонии” передачи заложников в Дир аль-Балахе

08.02.2025, 8:10, Новости дня
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Утром 8 октября десятки боевиков ХАМАСа собрались в Дир аль-Балахе, в центре сектора Газы. Ведется подготовка к “церемонии” передачи заложников представителям “Красного Креста”.

Телеканал “Аль-Джазира” и некоторые другие арабские СМИ уже ведут прямые репортажи с места событий.

Ранее ХАМАС заявлял, что готовится провести “церемонию” освобождения заложников в двух местах, как и в прошлый раз. По всей видимости, заложники будут переданы “Красному Кресту” в 8:30 утра в районе Дир аль-Балаха и в 12:00 дня в другом месте.

Сегодня в обмен на 183 палестинских заключенных (из которых 18 отбывают пожизненное заключение, 54 – длительные сроки лишения свободы, а 111 жители сектора Газы, арестованные после 7 октября 2023 года) на свободу выйдут трое заложников-израильтян – Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами.


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