 

Авиакатастрофа на Аляске – погибли все, кто находился на борту самолета

08.02.2025, 7:10, Новости дня
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Все десять человек, находившихся на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли, передает агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану США.

Как сообщалось ранее, 6 февраля самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Bering Air с десятью людьми на борту (девять пассажиров и пилот) пропал на Аляске. Поисково-спасательные работы были затруднены сложными метеоусловиями.

Самолет вылетел из Уналаклита, на западе Аляски, и следовал в Ном. Примерно через час после вылета связь с ним была потеряна.

Компания Bering Air обслуживает 32 деревни на западе Аляски, осуществляя обычно по два рейса в сутки с понедельника по субботу из каждого населенного пункта.

В поисково-спасательной операции участвовали Национальная гвардия, береговая охрана и армия. Был задействован самолет береговой охраны C-130 со специализированным оборудованием, позволяющим находить людей в условиях плохой видимости.


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