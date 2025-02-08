Авиакатастрофа на Аляске – погибли все, кто находился на борту самолета
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Все десять человек, находившихся на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли, передает агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану США.
Как сообщалось ранее, 6 февраля самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Bering Air с десятью людьми на борту (девять пассажиров и пилот) пропал на Аляске. Поисково-спасательные работы были затруднены сложными метеоусловиями.
Самолет вылетел из Уналаклита, на западе Аляски, и следовал в Ном. Примерно через час после вылета связь с ним была потеряна.
Компания Bering Air обслуживает 32 деревни на западе Аляски, осуществляя обычно по два рейса в сутки с понедельника по субботу из каждого населенного пункта.
В поисково-спасательной операции участвовали Национальная гвардия, береговая охрана и армия. Был задействован самолет береговой охраны C-130 со специализированным оборудованием, позволяющим находить людей в условиях плохой видимости.
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