Авиакатастрофа на Аляске – погибли все, кто находился на борту самолета

Все десять человек, находившихся на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли, передает агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану США.

Как сообщалось ранее, 6 февраля самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Bering Air с десятью людьми на борту (девять пассажиров и пилот) пропал на Аляске. Поисково-спасательные работы были затруднены сложными метеоусловиями.

Самолет вылетел из Уналаклита, на западе Аляски, и следовал в Ном. Примерно через час после вылета связь с ним была потеряна.

Компания Bering Air обслуживает 32 деревни на западе Аляски, осуществляя обычно по два рейса в сутки с понедельника по субботу из каждого населенного пункта.

В поисково-спасательной операции участвовали Национальная гвардия, береговая охрана и армия. Был задействован самолет береговой охраны C-130 со специализированным оборудованием, позволяющим находить людей в условиях плохой видимости.