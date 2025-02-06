Тайна Y-хромосомы неандертальцев: Потерянное звено в эволюционной головоломке

Ученые многие годы задают себе вопрос: что случилось с Y-хромосомой неандертальцев, этих таинственных родственников современного человек?

Фото из открытых источников

Неандертальцы исчезли с лица Земли около 30 000 лет назад, оставив после себя лишь костные останки и генетический след в ДНК Homo sapiens. Недавние исследования показали, что встречи между нашими видами были не такими уж редкими, и примерно 47 000 лет назад произошло интенсивное скрещивание, результатом которого стало появление в нашем геноме до 2% неандертальской ДНК. Но почему же отсутствует Y-хромосома?

Секвенирование ДНК из древних останков неандертальцев раскрыло много общего с современным человеком, включая наличие 23 пар хромосом и около 20 000 генов. Однако Y-хромосома, ключевая для определения мужского пола, оказалась утерянной в генетическом материале современных людей. Это открытие породило множество теорий: от случайной потери до генетической несовместимости и эволюционного отбора.

Одна из теорий предполагает, что Y-хромосома неандертальцев могла быть недостаточно функциональной для создания здоровых самцов, что привело к ее постепенному исчезновению. Другая гипотеза указывает на возможность того, что межвидовые спаривания происходили в основном между неандертальскими женщинами и мужчинами Homo sapiens, в результате чего потомство наследовало Y-хромосому современного человека.

Интересно, что отсутствие неандертальской Y-хромосомы может быть объяснено «правилом Холдейна», сформулированным в 1920-х годах. Это правило гласит, что у гибридов между видами чаще всего бесплодными или нездоровыми оказываются особи с непохожими половыми хромосомами. В случае млекопитающих это чаще всего мужские гибриды.

Таким образом, возможно, что Y-хромосома неандертальцев просто не могла эффективно работать с генами Homo sapiens, что привело к ее исчезновению. Это открытие подчеркивает сложность и утонченность процессов, которые формировали нас как вид.

Ученые продолжают исследования, и каждый кусочек генетического пазла помогает им воссоздать полную картину древней истории человечества.