Рупор кремлевской пропаганды: Дзержинск. Февраль 2025

Кадры из освобожденного на 99% Дзержинска.

Осталось доработать последний крупный пункт противника на территории шахтного комплекса у террикиона на северо-западных окраинах города.

После этого будет объявлено об освобождении города. Сам город серьезно пострадал в ходе боев.

Трансляции боевых действий на Украине как обычно тут https://t.me/boris_rozhin

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Источник: Colonel Cassad

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