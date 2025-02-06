 

Рупор кремлевской пропаганды: Слив плана Трампа

06.02.2025, 20:55, Разное
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Якобы слив плана Трампа по Украине.

Daily Mail утверждает (https://www.dailymail.co.uk/news/article-14367923/Trump-peace-plan-Ukraine-Putin-ceasefire-Easter-Zelensky-NATO.html), что у них есть слитый план Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине.

Тезисно:

1. Президент США намерен убедить Зеленского согласиться на прекращение огня к Пасхе, а финальное соглашение опубликуют к 9 мая;

2. Продвижение России на запад остановится, Украине запретят вступать в НАТО, Киев будет обязан признать суверенитет России над ее новыми территориями;

3. Украинские войска будут выведены из Курской области;

4. Европейский военный контингент, в составе которого, в том числе, могут быть британцы, будет задействован для охраны демилитаризованной зоны, американцы задействованы не будут;

5. ЕС будет предложено помочь Украине в ее усилиях по восстановлению;

6. Переговоры начнутся с телефонного звонка между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в начале февраля, встречи в конце февраля — начале марта и официального объявления о прекращении огня к 20 апреля.

7. С России будут частично сняты санкции, в том числе и на ннефтяной сектор. Западные страны установят пошлину на российскую нефть, доход от ккоторой будут перечислять на восстановление Украины.

https://t.me/usaperiodical/11535 – цинк

Ну такое…
Если конечно это соответствует действительности.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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