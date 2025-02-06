Рупор кремлевской пропаганды: Слив плана Трампа
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Якобы слив плана Трампа по Украине.
Daily Mail утверждает (https://www.dailymail.co.uk/news/article-14367923/Trump-peace-plan-Ukraine-Putin-ceasefire-Easter-Zelensky-NATO.html), что у них есть слитый план Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине.
Тезисно:
1. Президент США намерен убедить Зеленского согласиться на прекращение огня к Пасхе, а финальное соглашение опубликуют к 9 мая;
2. Продвижение России на запад остановится, Украине запретят вступать в НАТО, Киев будет обязан признать суверенитет России над ее новыми территориями;
3. Украинские войска будут выведены из Курской области;
4. Европейский военный контингент, в составе которого, в том числе, могут быть британцы, будет задействован для охраны демилитаризованной зоны, американцы задействованы не будут;
5. ЕС будет предложено помочь Украине в ее усилиях по восстановлению;
6. Переговоры начнутся с телефонного звонка между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в начале февраля, встречи в конце февраля — начале марта и официального объявления о прекращении огня к 20 апреля.
7. С России будут частично сняты санкции, в том числе и на ннефтяной сектор. Западные страны установят пошлину на российскую нефть, доход от ккоторой будут перечислять на восстановление Украины.
https://t.me/usaperiodical/11535 – цинк
Ну такое…
Если конечно это соответствует действительности.
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Источник: Colonel Cassad
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