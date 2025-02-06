Мнение: Плохи дела у Трампа

В целом, все эти «энергичные» действия Трампа показывают, что за шумом и треском он пытается скрыть то, что дела-то у него идут как-то совсем неблестяще. Взять хоть тот же самый погром USAID – личной «кубышки» для самых необходимых и неотложных трат. Казалось бы – совершенно дикий и ни в какие ни ворота не лезущий «выстрел самому себе в ногу»… но, похоже, всё не от хорошей жизни, и не зря этим занимается именно Илон Маск, перед которым поставлена ясная задача – СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ бабла у нищающей на глазах Американской Машины.

Звучит дико, но, пишут, что Трамп успел пообещать урезать расходы американского бюджета на примерно триллион долларов за год. Если задачи стоят настолько циклопических масштабов, то тут не приходится удивляться, что первой «под нож» идет как раз USAID – она ж и была изначально предназначена для того, чтобы «подрезать жирок» с американского бюджета на «всякое баловство»… А тут, похоже, в бюджете не до баловства…

И второе: то, как Трамп просто упраздняет к чертовой матери эту свою «заначку» – показывает, что он не уверен в том, что способен контролировать (читай – насытить своими людьми) весь этот аппарат раздачи американских бюджетных денег на сторону. Ведь, казалось бы: ну, есть такой аппаратик по отсосу средств из бюджета – так сократи его расходы, пережми деньгоотсосы, но на какие-то нужные каналы просто поставь своих, чтобы не терять такой источник бабла!

Трамп так не сделал, предпочел просто остановить работу полностью. Не хватает власти перехватить управление, только сломать? В тяжелом положении наш реформатор.

И вот новая сенсация – разгон всего ЦРУ. Всем сотрудникам ЦРУ предписано подать прошения об отставке – тогда их выгонят вон, выплатив в качестве пилюли от жалости оклад жалованья за 8 месяцев. Отсюда видно, что в стремлении сэкономить триллион Трампу уже приходится не только USAIDом жертвовать, но уже и резать по живому. Как это – ЦРУ прикрыть?! Зрелище воистину жалкое! И как США будут теперь без своих «рыцарей плаща и кинжала»?? Что-то странное происходит!

И все менее ясно, чем дело кончится с войной между Россией и Украиной. У Трампа, похоже, нет ровно никаких идей, как ему повлиять на Путина. Он, видимо, думал, что тут важно лишь грозно прикрикнуть, и сказать «Да вы что там, совсем нюх потеряли?!» – и всё мигом прекратится; но тут, особенно со стороны России, отморозки вообще безбашенные, на уговоры или на окрики не поддаются. И чем будет старичок Донни решать ЭТУ проблему – вообще неясно.

А еще ведь ему Канаду присоединять…. Как он всё успеет провернуть – черт его знает.