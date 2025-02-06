Президент США: после зачистки Сектора Газа в нём построят «Трамп Тауэр» и сотни казино

Президент США Дональд Трамп заявил, что после анонсированной им зачистки Сектора Газа от палестинцев этот регион превратится в «жемчужину Ближнего Востока» – там построят «сотни казино», а в самом центре территории возведут «Трамп Тауэр» высотой 200 метров.

Американские и израильские предприниматели уже разрабатывают проекты застройки. Предполагается, что после изгнания палестинцев в Египет и Иорданию Сектор Газа целиком разровняют и построят на его месте огромный, «сияющий неоном» город.

«Развлекательная инфраструктура – это основная идея, – сказал Трамп. – Идеальное развлечение для всех: арабы будут приходить и играть, потому что у них есть нефть и они богатые ребята, а евреи будут организовывать все эти игры и собирать деньги. Евреи любят деньги, не так ли? Мой друг Илон мне про них много всего рассказал. Без обид, Биньямин!»

Журналисты поинтересовались у главы государства, как к его идеям отнеслись стороны конфликта, однако он заявил, что его это не интересует, поскольку его план «очевидно идеален».

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