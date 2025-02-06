 

В России собрались возродить производство тракторов «Владимирец»

06.02.2025, 19:30, Разное
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На днях Минпромторг одобрил идею о возрождении выпуска тракторов серии «Владимирец». Однако они будут производиться под совсем другим брендом и предсказуемо получат китайские корни.

Для сборки тракторов под торговой маркой «Агроаполло» была выбрана площадка в технопарке «Столетов», что находится во Владимирской области. Если точнее, это бывшая производственная линия предприятия «Точмаш».

Выпуск будет налажен российской компанией «Владимирский трактор» совместно со специалистами китайского производителя Changfa, модели тракторов которой и будут основой для локализованной техники.

Причем решение о подготовке производства приняли еще в январе этого года, сейчас идет доработка инвестиционного проекта, а в феврале начнется его реализация. При этом здесь будут не только собирать тракторы, но и выпускать ряд ключевых компонентов для них, включая передние мосты, трансмиссии, кабины, гидронасосы и т.д.

Планируется, что ежегодный объем выпуска техники достигнет 3500 единиц — речь идет о колесных тракторах с тяговыми классами 1,4–4.

Напомним, на Владимирском моторо-тракторном заводе, также известном как ВМТЗ, где и выпускались тракторы «Владимирец», производство было полностью остановлено 2018 году, а пару лет назад практически все корпуса предприятия снесли.


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