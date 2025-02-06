Таинственное существо в Кисачи: правда или вымысел?

В национальном лесу Кисачи (Луизиана, США) произошло странное событие, оставившее больше вопросов, чем ответов. Вечером 28 июня, когда солнце уже скрылось за горизонтом, группа выпускников средней школы столкнулась с чем-то необъяснимым. Об этом сообщает Yahoo!

Фото из открытых источников

По их словам, они встретили существо, рычащее и сверкающее глазами в темноте, высотой примерно пять футов. Сообщение о странном зрелище быстро привлекло внимание полиции, которая прибыла на место, чтобы разобраться в происшествии. Однако, несмотря на тщательный осмотр лагеря и окрестностей, никаких следов мистического существа обнаружено не было.

Сообщение офиса шерифа округа Натчиточес в Facebook вызвало бурную реакцию общественности. Пользователи начали выдвигать различные теории: от предположений о встрече с медведем до идей о хорошо спланированной шутке. Но что же на самом деле увидели выпускники в той ночи?

Может ли это быть просто игра света и тени, искаженная воображением и страхом? Или же леса Луизианы скрывают в себе нечто большее, чего мы еще не понимаем? Возможно, ответы на эти вопросы так и останутся загадкой, но этот вечер надолго останется в памяти тех, кто был там, и будет будоражить умы любознательных еще долгое время.