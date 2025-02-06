Мнение: Ликвидирует ли Трамп USAID, кульбиты американской пропаганды и уход США из Сирии

1. Вокруг USAID (читается «Ю-эс-э́йд»), главной американской конторы по управлению колоннами мальчишей-плохишей, продолжается чехарда. То сообщают, что деятельность этого гнезда совратителей полностью заморожена, то – не полностью, то его срочно ликвидируют, то – всего лишь подчиняют напрямую Госдепу. Согласно последним новостям (ссылка), всех штатных сотрудников USAID собираются отправить с завтрашнего дня в принудительный отпуск, причём зарубежных сотрудников хотят вывезти в США, чтобы расторгнуть с ними трудовые договоры (всех да не всех, конечно же: например, израильское направление работы агентства Трамп трогать не собирается).

Виктор Мараховский сравнивает борьбу Трампа против USAID с ликвидацией товарищем Сталиным Коминтерна, международной организации, которая пропагандировала за рубежом коммунизм и пыталась насадить везде коммунистическую власть. Формально они были как бы за нас, но при этом руководство компартий в других странах не только паразитировало на советские деньги, но и позволяло себе критиковать СССР и сталинскую политику. Сталин фронду терпеть не стал и с конца 1930-х годов начал сокращать финансирование Коминтерна, вызывать иностранных коммунистов в СССР, репрессировать и расстреливать их. Наконец, в 1943 году, когда для СССР была важнее крепкая дружба с двумя главными капстранами планеты, Коминтерн и вовсе прикрыли. Цитирую (ссылка):



Вынос данной организации справедливо сравнивают с ликвидацией Коминтерна – потому что это по сути он и есть. Вернее, был. Идеологизированная насквозь бюрократическая структура с тысячами членов, массой боевиков, с дико непрозрачными цепочками лояльности внутри – и не без амбиций на мировое господство.

Говорить Сталину «Вы же ослабляете СССР, распуская его» – можно было, может, кто-то и говорил. Но проблем и потенциальных угроз от его существования было тупо больше.

USAID выдавали <…> ежегодно около 1% госбюджета США. Это [очень много].

И вот вы положим Трамп, Маск, Вэнс и прочее политбюро. И вам достаётся жрущая процент бюджета в год структура, про которую вы точно знаете: она вас ненавидит и будет пытаться уничтожить во всех смыслах. Она это УЖЕ делала. Ваши действия.

…Это, знаете, как иметь в России на 1% госбюджета структуру, лидеры которой изо всех сил – во имя, естественно, Величия Исторической Миссии – требуют, тряся бородами, переобуть всех русских в кирзу, угробить русским экономику и, не считаясь с потерями русских, «затопить врага миллионами, русскими миллионами». Или – на те же деньги – объяснять «наш главный враг та Россия, которую строили 33 года».

Кто, скажите, в здравом уме будет терпеть таких харизматиков, не то что кормить?

Поскольку длительной дружбы с США и Британией у нас не вышло, уже в 1947 году Сталин создал новое всемирное объединение коммунистических и социалистических организаций – Коминформ. Аналог Коминтерна, но без троцкистов и прочих противников Сталина. Дисциплина там была пожёстче: к примеру, всего через год, в 1948, из Коминформа выгнали компартию Югославии, после того как Сталин поссорился с югославским лидером Тито.

Вероятно, примерно то же самое проделает и Трамп. USAID крепко почистят, заменят врагов Трампа на его ставленников, и агентство продолжит работать. Полагаю, даже леваков не будут массово увольнять: их просто более точно нацелят на регионы, которые США надо подавить.

2. Историк-алкоголик проводит экскурс в историю USAID. Изначально эта организация было создано для продвижения право-консервативной идеологии и капитализма в противовес левым идеям, так как тогда в мире шло противостояние США и СССР. После 1991 года, однако, USAID совершило идеологический разворот на 180 градусов, начав пропагандировать левые идеи и обратившись против собственной страны (ссылка):



К началу 1960-х годов американцы недоуменно обнаружили, что Советский Союз удачно продвигает коммунистическую идеологию, подчиняя своему влиянию всё больше бывших колоний Запада. Таким образом антиколониальная политика США, ставившая своей целью отобрать у Франции и Великобритании заморские территории, неожиданно начала работать на СССР: колонии под нажимом США получают независимость, а потом чуть не каждая вторая устанавливает просоветский режим. <…>

Поэтому в 1961 году администрация Кеннеди протаскивает «Закон о международной помощи», который предписывал создание USAID. <…>

Удивительно, но для организации этой работы, в качестве первого руководителя USAID, взяли не дипломата или сотрудника ЦРУ, а адвоката Фаулера Гамильтона (на фото рядом с Джоном Кеннеди). Гамильтон имел скромный опыт службы в госструктурах – пару лет помощником генпрокурора, во время войны в армейском антикоррупционном управлении США.

Почему тогда он? А всё просто. Гамильтон был получателем престижного учебного гранта – Стипендии Родса, учрежденного промышленником и колонизатором Сесилом Родсом (в честь него и была названа страна Родезия). В рамках стипендии Гамильтон отучился в Оксфорде, вошёл в Ассоциацию стипендиатов Родса, а потом и в правление американского отделения этого объединения.

Стипендиаты Родса – это достаточно сплоченная и влиятельная международная организация, члены которой обычно дорастают до высоких должностей. В общем, управленческие навыки Гамильтона были особо не нужны, были нужны широкие неформальные связи по всему миру, доступ к которым и давала ассоциация.

Иронично, что в последние 10 лет, разные деколонизаторские инициативы, спонсируемые USAID, активно борются с наследием Сесила Родса, самим фондом Родса и системой распределения стипендий. Памятники Родсу, как расисту и колонизатору, активно сносились или вандализировались, возможность получить стипендию дали всем желающим, а не только жителям англоязычных стран.

Рада ли теперь ассоциация стипендиатов Родса, что когда-то помогла Фаулеру Гамильтону развернуть работу USAID – не очень понятно.

3. Некоторые в США ожидают от Трампа, что он вскоре выведет войска из Сирии (ссылка). Трамп уже пытался сделать это в 2020 году, во время своего первого срока, однако его решение саботировали генералы американской армии. Они затянули процесс, а когда Байден стал президентом, вывод и вовсе отложили на неопределённый срок.

Делать американским войскам в Сирии уже особо нечего. Ни с точки зрения борьбы с побеждённым русской армией ИГИЛ (завротор), ни с точки зрения отвлечения сил России на сирийский фронт. Также США могли бы окончательно вывести войска из соседнего Ирака.

С другой стороны, Дональд Трамп успел уже после прихода к власти ритуально присягнуть Израилю, и даже получил от Нетаньяху «в подарок» два пейджера — с хорошо читаемым намёком (ссылка). Так как интересы Израиля для американских политиков значительно важнее, чем интересы США, вероятно, Трамп предпочтёт в важном для Израиля регионе пока что американские войска оставить.