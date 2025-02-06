 

Министр обороны Украины сообщил о получении истребителей Mirage-2000 и F-16

06.02.2025, 17:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ВВС ВСУ получили первые истребители Mirage-2000 от Франции и очередную партию F-16 от Нидерландов.

“Эти современные боевые машины уже в Украине и в скором времени приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии. Благодарен Франции за этот стратегически важный вклад в нашу безопасность – Mirage-2000 станет новым элементом защиты украинского неба. Поддержка Нидерландов – это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан. Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше. Благодарю союзников за доверие, решительность и неизменную поддержку Украины”, – сказано в заявлении Умерова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / СПЧ ООН не получал уведомлений о статусе США и Израиля в организации

06.02 / Землетрясения в Эгейском море и панические слухи

06.02 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1079-й день войны

06.02 / Французские истребители Mirage-2000 прибыли в Украину

06.02 / Глава МИД Испании заявил о неготовности принять беженцев из Газы

06.02 / Пентагон: Израиль – образцовый союзник США на Ближнем Востоке

06.02 / Нетаниягу прокомментировал слова Трампа – “Уничтожение ХАМАСа – наша работа”

06.02 / Глава Пентагона о Газе в интервью Fox News: “Рассматриваются все варианты”

06.02 / Аргентина объявила о выходе из Всемирной организации здравоохранения

05.02 / Белый дом – Трамп не обещал отправить войска в Газу и не обещал финансировать восстановление сектора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика