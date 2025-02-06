 

В Колорадо над амфитеатром Red Rocks наблюдали «темный металлический диск»

06.02.2025, 17:20, Разное
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Ночью над знаменитым амфитеатром Red Rocks в Колорадо (США) небо озарилось чем-то необычным. Это было не световое шоу и не фейерверк, это было что-то… другое.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

5 июня, примерно в 1 час ночи, группа сотрудников амфитеатра стала свидетелями удивительного явления. В небе на севере появился объект, который они описали как «темный металлический диск» с «тремя уровнями окон», размером в несколько сотен футов. Об этом сообщает USA Today.

«Эй, что это там? Похоже на космический корабль», – воскликнул один из сотрудников, привлекая внимание остальных.

Они увидели НЛО, парящий над амфитеатром. На протяжении 30 секунд объект оставался неподвижным, затем начал медленно исчезать, пока полностью не растворился в ночном небе.

«Он не улетел, он просто… исчез», – продолжил очевидец. «Это был не самолет, не спутник, не дрон. Это было что-то иное».

Событие вызвало бурные обсуждения среди местных жителей и любителей НЛО. Некоторые скептически относятся к этим сообщениям, предполагая, что это мог быть оптический обман или секретный военный аппарат. Однако те, кто видел объект своими глазами, уверены: «Ошибки быть не могло».

Вопрос остается открытым: что же это было на самом деле? И почему именно над Red Rocks?

Фото из открытых источников / Red Rocks


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