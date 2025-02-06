Рупор кремлевской пропаганды: Перестановки в “Роскосмосе”
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В отставку отправлен глава "Роскосмоса" Борисов.
На его место назначен бывший руководитель программы "Гонец" (российская система спутниковой связи) Дмитрий Баканов.До Роскосмоса работал в Министерстве транспорта.
Применительно к системам спутниковой связи – "Гонец" полноценно до сих пор не развернут, армия сидит на американских "Старлинках". "Гонец" обещают когда-то после 2026 года.
По Борисову стоит отметить, что при нем продолжилась серия безаварийных пусков начавшаяся при Рогозине + несколько выросла орбитальная группировка, но темпы были все еще недостаточными. Вопрос полноценной отечественной системы спутуниковой связи для армии оставался зависшим в воздухе.
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Источник: Colonel Cassad
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