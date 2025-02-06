Рупор кремлевской пропаганды: Опрос ВЦИОМ о поддержке СВО

Опрос ВЦИОМ о поддержке СВО

ВЦИОМ представил результаты мониторингового опроса россиян о специальной военной операции России на Украине.

Такой мониторинг проводится ежегодно – с самого начала СВО. Вот некоторые итоги.

Решение провести специальную военную операцию России на Украине Вы поддерживаете или не поддерживаете?

— скорее поддерживаю, 67%

— скорее не поддерживаю, 19%

— затрудняюсь ответить, 14%

По Вашему мнению, военная операция для российских войск проходит скорее успешно или скорее не успешно?

— скорее успешно, 65%

— скорее не успешно, 17%

— затрудняюсь ответить, 18%

▪️Как отмечают сами эксперты ВЦИОМ, на протяжении всего периода мониторинга наблюдается устойчиво высокий уровень общественной поддержки СВО. Колебания этого показателя за трёхлетний период являются статистически незначимыми. Например, сразу после начала СВО уровень поддержки составил 65%.

Несколько более ощутимыми представляются колебания в оценках успешности проведения спецоперации для российских войск. В феврале 2022 года показатель составлял 70%, затем он снизился до 59%, и уже 2 года держится на уровне 65%.

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/specialnaja-voennaja-operacija-na-ukraine-monitoring – исследование ВЦИОМ.

В целом, цифры на уровне начала СВО, когда также было чуть менее 68% поддерживающих. Позднее цифра подрастала и на пике в отдельные моменты достигала 72-73%, но в целом, все это на уровне стат-погрешности. Также как и в случае с теми, кто не поддерживает. Там цифры колебались от 15 до 20%.

На текущий момент РФ сохраняет достаточную устойчивость общества, в случае реализации сценариев затягивания войны до 2027 года, которая с финансовой точки зрения с обеих сторон частично уже авансирована.

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Источник: Colonel Cassad

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