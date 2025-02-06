Ультракомпактный домик Baby Box можно собрать всего за 60 минут

Baby Box – компактный и доступный складной домик от компании Boxabl. Он настолько прост в сборке, что один человек может установить его самостоятельно без использования инструментов. Цена на дом площадью 11 квадратных метров составляет всего 19 999 долларов.

Baby Box легко перевозится на прицепе и может быть установлен на любом ровном участке земли. Внутри домика есть все необходимое для комфортного проживания: кондиционер, система водоснабжения, кухня с индукционной плитой и холодильником, а также ванная комната с душем.

Внутреннее пространство модуля предлагает комфортабельное жилое пространства, оборудованное безлопастным кондиционером мощностью 9000 BTU с функцией теплового насоса, который обеспечивает комфортную температуру в доме как в летний, так и в зимний период. Модуль также изолирован по всем стандартам, что гарантирует его энергоэффективность.

Две встроенные 12-вольтовые аккумуляторные батареи обеспечивают питание системы освещения и водяного насоса. Также предусмотрены резервуары для сточных вод объемом 115 литров и бак для чистой воды такого же объема, а электрический 23-литровый водонагреватель создает еще больше удобства. Заявлена совместимость модуля с солнечными батареями и возможность подключения к генератору мощностью 4,5 кВт, что делает его практически автономным.

Источник — Boxabl