Рупор кремлевской пропаганды: Google откажется от расово-гендерных квот
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Корпорация Google отказывается от политики «разнообразия, равенства и инклюзивности при найме новых сотрудников».
Теперь, внезапно, при найме будут руководствоваться "навыками и профессионализмом" соискателей.
Фактически, это признание в том, что на протяжении 5 лет корпорация занималась дискриминацией нанимаемых работников по расовому и гендерному принципу, придерживаясь расовых и гендерных квот, которые сама же установила, а теперь отменила, потому что потому.
Схожие процессы идут и в ряде других корпораций, которые ранее с пеной у рта кричали про повесточку. В игровой индстрии аналогичные процессы.
Часть СМИ также постепенно отказывается от квотирования. На очереди кино.
PS. Администрация Трампа прекратила государственное финансирование New Yorrk Times и Politico. "Свободные и независимые СМИ" сидели на государственных деньгах и сосали американский бюджет. Все что вам надо знать про "четвертую власть".
PS. Кстати, где BLM? Так ведь и до пересмотра дела Флойда дойдет.
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Источник: Colonel Cassad
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