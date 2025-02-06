 

Рупор кремлевской пропаганды: Google откажется от расово-гендерных квот

06.02.2025, 14:55, Разное
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Корпорация Google отказывается от политики «разнообразия, равенства и инклюзивности при найме новых сотрудников».
Теперь, внезапно, при найме будут руководствоваться "навыками и профессионализмом" соискателей.

Фактически, это признание в том, что на протяжении 5 лет корпорация занималась дискриминацией нанимаемых работников по расовому и гендерному принципу, придерживаясь расовых и гендерных квот, которые сама же установила, а теперь отменила, потому что потому.

Схожие процессы идут и в ряде других корпораций, которые ранее с пеной у рта кричали про повесточку. В игровой индстрии аналогичные процессы.
Часть СМИ также постепенно отказывается от квотирования. На очереди кино.

PS. Администрация Трампа прекратила государственное финансирование New Yorrk Times и Politico. "Свободные и независимые СМИ" сидели на государственных деньгах и сосали американский бюджет. Все что вам надо знать про "четвертую власть".

PS. Кстати, где BLM? Так ведь и до пересмотра дела Флойда дойдет.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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