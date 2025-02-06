Рупор кремлевской пропаганды: Дрононосец “Шахид Бахман Багери”
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В состав военно-морских сил КСИР вступил дрононосец "Шахид Бахман Багери" переделанный из контейнеровоза.
Корабль способен запускать и принимать дроны самолетного типа, вертолеты и небольшие самолеты. Плюс может запускать и принимать катера (потенциально, и морские дроны)
Такой себе "универсальный вертолетоносец/дрононосец для бедных"..
Фото https://t.me/ImpNavigator/9912
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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