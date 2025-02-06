Рупор кремлевской пропаганды: Дрононосец “Шахид Бахман Багери”

В состав военно-морских сил КСИР вступил дрононосец "Шахид Бахман Багери" переделанный из контейнеровоза.

Корабль способен запускать и принимать дроны самолетного типа, вертолеты и небольшие самолеты. Плюс может запускать и принимать катера (потенциально, и морские дроны)

Такой себе "универсальный вертолетоносец/дрононосец для бедных"..

Фото https://t.me/ImpNavigator/9912

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Источник: Colonel Cassad

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