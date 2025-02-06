Маск опубликовал документы USAID об украинских биолабораториях, создающих боевых комаров-русофобов

Глава американского департамента эффективности (DOGE) Илон Маск опубликовал в соцсети X рассекреченные документы USAID о финансировании украинских военных биолабораторий.

Из них следует, что в соседней стране выводили комаров, которые кусают только русских. Самой большой проблемой, как отмечается в одном из докладов, стал тот факт, что народности России в патриотическом порыве начали идентифицировать себя русскими.

– Боевые единицы насекомых должны с высокой точностью определять гражданство покусаемой особи и её взгляды, чтобы не расходовать зря дорогостоящий болезнетворный раствор, – говорилось в письме-приказе из головного офиса USAID, расположенного в городе Скарвилль (Аризона).

Рассекреченные документы также предписывают «максимально цинично и бессовестно опровергать все заявления российской стороны о биолабораториях, задействуя при этом все доступные орудия лживой пропаганды».

– Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания, – говорится в рассекреченном докладе №14-22009/2021 «Наши зловещие планы, касающиеся Российской Федерации».

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