Реалистичные силиконовые маски в Китае вызывают страх кражи личных данных

В Китае новый тренд набирает обороты, вызывая волну восторга и беспокойства: реалистичные силиконовые маски, которые когда-то были лишь реквизитом для костюмированных вечеринок, теперь становятся инструментом для совершения преступлений, что также встревожило правоохранительные органы.

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На крупнейшей в стране платформе электронной коммерции Taobao «силиконовые маски» продаются как способ превратиться в любого – от знаменитости до соседа по дому. Некоторые из них обещают обмануть системы распознавания лиц.

Недавно покупательница поделилась фотографией в маске профессора Северуса Снейпа, вызвав восхищение своей реалистичностью и детализацией. Это подтверждает, что качество масок достигло уровня, при котором они могут быть неотличимы от настоящего лица.

Однако эта технология не безупречна. В марте прошлого года в Шанхае были совершены кражи, где грабитель использовал силиконовую маску для маскировки под пожилого человека. Хотя он и обманул камеры наблюдения, оставленные улики вывели полицию на вора.

Вопреки этим инцидентам, в Китае нет законодательного запрета на продажу силиконовых масок, и они продолжают распространяться по всей Азии. Эксперты опасаются, что маски могут быть использованы для нарушения прав на портреты и других юридических рисков.

Ситуация с силиконовыми масками в Китае лишний раз показывает, что прогресс в области маскировки и технологий может иметь неожиданные последствия.

Японские инженеры создают первый в мире костюм из искусственной кожи

В Токио команда инженеров представила первый в своем роде инновационный костюм, который не просто имитирует человеческую кожу – он воссоздает её.

Костюм, разработанный с использованием передовых технологий, точно воспроизводит текстуру, цвет и даже температуру человеческой кожи. Исследователи утверждают, что такой костюм может быть использован для создания более реалистичных роботов-ассистентов или для спецэффектов в фильмах.

Споры вокруг этого изобретения касаются этических аспектов использования материалов, имитирующих человеческую кожу. Некоторые эксперты выражают опасения относительно возможности злоупотребления такими технологиями, в то время как другие видят в них огромный потенциал для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями.