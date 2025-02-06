 

В Белом доме взорвался пейджер, подаренный Трампу премьер-министром Израиля

06.02.2025, 9:33, Разное
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принёс официальные извинения за взрыв в Овальном кабинете Белого дома.

Виновником инцидента оказался пейджер, подаренный президенту США Дональду Трампу в ходе официального визита главы израильского правительства. Пресс-служба Белого дома уточнила, что при взрыве никто не пострадал – он произошёл в нерабочее время, Овальный кабинет пустовал. Существенные повреждения получила мебель.

– Мы искренне сожалеем о случившемся. Наш новейший гаджет предназначался представителю ХАМАС на переговорах по мирному урегулированию, но уважаемый господин Нетаньяху перепутал устройства и произошёл такой казус. Тем не менее, мы верим, что пейджер не испортит отношения между нашими странами, а новый президентский стол для вас может по скидке сделать лучший мастер нашей страны – Моше Либерман из Хайфы, — заявили в пресс-службе главы израильского кабмина.

В Вашингтоне приняли извинения и направили в Тель-Авив набор из шестиконечных звёзд жёлтого цвета, считающихся символом Израиля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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