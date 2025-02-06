 

Пентагон – Израиль – образцовый союзник США на Ближнем Востоке

06.02.2025, 9:30, Новости дня
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5 февраля в Пентагоне состоялась встреча министра обороны США Пита Хегсета и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

По итогам встречи Пентагон опубликовал следующее заявление: “Министр (Хегсет) подчеркнул нерушимую связь, существующую между Соединенными Штатами и Израилем, и дал высокую оценку Израилю как образцовому союзнику на Ближнем Востоке. Министр Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются на сто процентов привержены безопасности Израиля”.

Также в сообщении минобороны США сказано: “Оба лидера согласились, что Иран остается угрозой региональной безопасности, и договорились работать сообща над этим вызовом”.

Кроме того, в релизе Пентагона отмечается, что Хегсет и Нетаниягу согласились с тем, что региональная интеграция имеет решающее значение для стабильности на Ближнем Востоке.

Офис премьер-министра Израиля ограничился уведомлением: “Их встреча за закрытыми дверями состоялась после заседания в расширенном составе”.


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