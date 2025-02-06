Благодарность как эликсир долголетия: новые исследования

Группа ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Чана представила результаты исследования, подтверждающие существование связи между ментальным благополучием и физическим здоровьем. Исследование опубликовано в JAMA Psychiatry.

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Исследование, охватившее почти 50 000 пожилых медсестер в США, показало, что те, кто чувствует благодарность за то, что у них есть, и кто способен видеть светлую сторону жизни, могут рассчитывать на дополнительные годы жизни. Эти выводы основаны на данных, собранных в период с 2016 по 2019 год, и хотя они не устанавливают прямую причинно-следственную связь, они представляют убедительные доказательства в пользу влияния позитивного отношения на здоровье.

Эпидемиолог Ин Чен подчеркивает, что хотя связь благодарности с психическим здоровьем уже хорошо изучена, ее влияние на физическое здоровье требует дальнейшего изучения. Исследование Гарварда предоставляет первые эмпирические доказательства, которые могут подтолкнуть к новым методам продвижения здорового образа жизни и предотвращения заболеваний.

Среди участников, средний возраст которых составлял 79 лет, те, кто высоко оценивал свою благодарность, показали на 9% меньшую вероятность умереть в течение трех лет. Это особенно заметно в контексте сердечно-сосудистых заболеваний, что подчеркивает потенциальную роль благодарности в поддержании здоровья сердца.

Несмотря на учет множества переменных, включая социально-демографические данные и историю болезни, исследователи признают, что для окончательных выводов требуется дополнительное изучение. Однако уже сейчас ясно, что благодарность может играть ключевую роль в поддержании здоровья и благополучия, особенно среди пожилых людей.

Исследование также подчеркивает важность социальных связей и здоровых привычек, которые часто сопровождают благодарное отношение к жизни.

Чен выражает надежду на то, что дальнейшие исследования помогут углубить наше понимание благодарности как важного психологического ресурса, способствующего здоровому старению.