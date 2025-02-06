Подводные роботы-саперы очищают воды Германии от неразорвавшихся бомб Второй мировой войны

Даже спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны воды Балтики по-прежнему представляет опасность из-за миллионов покоящихся на дне неразорвавшихся морских мин, торпед, авиационных бомб и снарядов.

Одним из наиболее опасных мест считается Любекский залив у восточного побережья Германии, где с октября 2024 года экологические группы с помощью современных подводных роботов ведут поиски затопленных взрывоопасных предметов. По оценкам экспертов, только в территориальных водах Германии их общий вес может достигать 1,6 млн. тонн, среди которых есть и химическое оружие.

Особое удивление вызывает то, как правительства некоторых прибалтийских государств относились к затопленным Германией химическим боеприпасам. Считалось, что им практически ничего не угрожает, а если все же их корпуса разрушатся, то отравляющие вещества растворятся в воде, не причинив особого вреда окружающей среде.

Проект по очистке территориальных вод Германии от боеприпасов стоимостью $105 млн. предполагает разработку соответствующей роботизированной системы с участием ведущих технологических компаний SeaTerra и Eggers Kampfmittelbergung. Запланировано строительство плавучего объекта для утилизации взрывоопасных предметов непосредственно рядом с местами их захоронения, чтобы исключить небезопасную транспортировку на берег.

Конечной целью проекта должна стать полностью автоматизированная система, куда войдут дистанционно управляемые подводные аппараты для составления карт и получения изображений морского дна. После этого, используя алгоритмы машинного обучения, специалисты смогут идентифицировать и классифицировать боеприпасы, а роботизированные манипуляторы извлекут их для последующей безопасной утилизации.Источник — Wired