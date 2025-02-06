На Луне время течет быстрее, обнаружили ученые

Недавнее исследование НАСА раскрывает удивительные подробности о временных искажениях, вызванных гравитацией, которые могут оказать значительное влияние на будущие лунные миссии. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv и ожидает рецензирования.

Фото из открытых источников

В 1972 году астронавты «Аполлона» последний раз ступили на лунную поверхность. Спустя 52 года, исследователи обнаружили, что время на Луне идет немного впереди земного – на 57 миллионных (0,0000575) долей секунды ежедневно. Это открытие, казалось бы, незначительное, но оно имеет большие последствия для космической навигации и долгосрочного пребывания человека в космосе.

Сила тяжести на Луне составляет всего одну шестую от земной, но астронавты находились там недолго, так что особой проблемы из-за этого не было. Однако сейчас эти обстоятельства представляют собой определенные вызовы для инженеров и ученых, работающих над будущими лунными миссиями.

Инженер по навигационным системам из Центра космических полетов имени Годдарда Шерил Грамлинг подчеркивает важность точности времени для безопасности и успешности миссий.

«Как GPS на Земле, так и будущая лунная навигационная система должны обеспечивать точность до наносекунды, чтобы избежать опасностей при посадке и ориентации на лунной поверхности», – говорит Грамлинг.

Физик Слава Турышев из Лаборатории реактивного движения НАСА ведет исследование, которое поможет разработать единую систему отсчета времени для Луны.

«Это не просто математика, это основа для будущего космического исследования», – говорит Турышев.

В этом году НАСА было поручено разработать единую систему отсчета времени для Луны, с которой могли бы договориться космические агентства других стран.