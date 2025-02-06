Нетаниягу прокомментировал слова Трампа – “Уничтожение ХАМАСа – наша работа”

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал интервью телеканалу Fox News. Он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты возьмут под контроль Газу.

Напомним, что Трамп заявил дословно следующее: “США возьмут сектор Газы под свой контроль, и мы поработаем с ним. Возьмем на себя ответственность за разминирование и не только. Сравняем все с землей, все разрушенные дома. Создадим экономику, которая сможет обеспечить бесконечное количество рабочих мест и домов для людей, только если они не будут возвращаться обратно. Туда нельзя возвращаться. Иначе все повторится вновь”.

Ближневосточные инициативы Трампа. Выскажите ваше мнение

Комментируя слова Трампа в интервью Fox News, Нетаниягу пояснил: “Я не думаю, что он говорил об отправке военнослужащих США для завершения работы по уничтожению ХАМАСа. Это наше обязательство. Это наша работа”. Он подчеркнул, что Израиль “абсолютно” привержен цели довести до конца эту работу.

Особое внимание в ходе интервью было уделено иранской угрозе. “Приход Трампа в Белый дом дает огромную, огромную поддержку тем, кто желает увидеть сворачивание агрессии Ирана. Иран никогда не получит ядерное оружие. Это влияет на весь регион, поднимает дух израильтян, дух тех, что хочет другого Ближнего Востока – процветающего и мирного”, – заявил Нетаниягу. И далее: “Нет никаких сомнений в том, что Иран собирается обзавестись ядерным оружием. Вероятно, это уже произошло бы еще 10 лет назад, если бы мы не предприняли различные действия, чтобы сдержать их”. При этом премьер-министр Израиля признал: “Мы приостановили их, но не остановили полностью”.