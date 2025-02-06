Космический телескоп обнаружил экзопланету с жидкой водой

Космический телескоп Джеймс Уэбб (JWST) помог исследователям обнаружить экзопланету в обитаемой зоне, на которой есть атмосфера и жидкая вода.

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Поиск воды на других планетах сродни поиску пригодных условий для жизни в других частях Вселенной. Исследователи используют водный след в качестве ориентира в поисках миров, которые могут быть похожи на наш. Хотя пока не обнаружены формы жизни, которые отличались бы от нашего представления о жизни, наличие воды является важным показателем.

Ученые были взволнованы, когда обнаружили экзопланету, которая, вероятно, содержит жидкую воду. Группа исследователей обнаружила, что на удивительной планете за пределами Солнечной системы может находиться океан с водой размером примерно в половину Атлантического океана.

Докторант Монреальского университета и ведущий автор статьи Шарль Кадье заявил, что LHS 1140 b может быть нашим лучшим шансом из всех известных в настоящее время экзопланет с умеренным климатом. Он надеется косвенно подтвердить существование жидкой воды на поверхности этой планеты, что стало бы значительным достижением в поиске экзопланет, на которых могла бы поддерживаться жизнь.

Сотрудник NASA Sagan Райан Макдональд с кафедры астрономии Мичиганского университета, который помогал в исследовании атмосферы LHS 1140 b, отметил, что это первый случай, когда они наблюдали следы атмосферы на каменистой или богатой льдом экзопланете в обитаемой зоне. Он добавил, что исследователи, возможно, даже обнаружили признаки наличия «воздуха».

Обнаруженная экзопланета находится в 48 световых годах от Земли в созвездии Кита. Наиболее важным аспектом LHS 1140 b является то, что она расположена в «зоне Златовласки» возле красного карлика, размером примерно в пятую часть солнца. Эта зона является областью, где температура позволяет поддерживать воду в жидком состоянии.

JWST облегчает работу исследователей в поиске обитаемых планет. Недавнее исследование предполагает, что инопланетяне, возможно, использовали парниковые газы, чтобы сделать экзопланеты пригодными для жизни. Если это так, то поиск обитаемых планет будет проще, так как JWST может обнаруживать парниковые газы.

Эдвард Швитерман из Калифорнийского университета в Риверсайде отметил, что уникальный сигнал может быть обнаружен, даже если только одна из миллиона молекул газа принимает инфракрасное излучение от звезды-хозяина. Это открытие может стать значительным шагом в поиске жизни за пределами нашей Солнечной системы.