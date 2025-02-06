 

Глава Пентагона о Газе в интервью Fox News: “Рассматриваются все варианты”

06.02.2025, 6:30, Новости дня
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Министр обороны США Пит Хегсет, выступая в эфире ток-шоу The Ingraham Angle Лоры Ингрэм на телеканале Fox News, прокомментировал слова Трампа о том, что Соединенные Штаты возьмут под контроль Газу.

Если ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что президент США Дональд Трамп не брал на себя обязательства отправить американские войска в сектор Газы, то Хегсет сказал, что “рассматриваются все варианты”.

Ближневосточные инициативы Трампа. Выскажите ваше мнение

Пит Хегсет отметил, что Трамп – “нестандартно мыслящий человек”, который готов “перевернуть тележку с яблоками”.

При этом Хегсет пояснил: задача Израиля – искоренить ХАМАС, и как только это произойдет, статус Газы станет темой переговоров, которые Трамп готов вести.

“Вы приносите мир, искореняя террористов, которые стремятся уничтожить Израиль. Вот как вы приносите мир, и поэтому я поддерживаю это, – заявил он. – То, что произойдет потом, – это более долгий разговор. Надеюсь, в каждом случае президент это признает – вообще не хотелось бы использовать американские ботинки (американских военнослужащих – прим.ред.), если это не нужно”.

Хегсет подтвердил в интервью Fox News, что Трамп обращался к странам, которые потенциально готовы принять беженцев из Газы.


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