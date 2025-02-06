Туристы случайно въехали на автомобиле в гейзер в Йеллоустоне

Пятеро туристов пережили незабываемые ощущения в Йеллоустонском национальном парке (США), когда их внедорожник случайно въехал в горячий кислотный пруд, расположенный недалеко от Ревущей горы. Этот гейзер, бездействовавший с 1922 года, когда его извержения достигали высоты более 91 метра, вновь напомнил о себе, хотя и не в самом приятном виде. Об этом сообщает IFLScience.

Фото из открытых источников

Температура воды в гейзере составляет около 41 градуса Цельсия, а уровень pH чуть выше трех, что делает его больше похожим на горячую ванну с уксусом, чем на приятное купание. Автомобиль полностью погрузился на глубину около 2,74 метра в эту горячую, кислую воду. К счастью, все пятеро пассажиров смогли выбраться самостоятельно и были доставлены в ближайшую больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Фото из открытых источников

Проезжая часть рядом с местом аварии была временно перекрыта на следующий день для извлечения автомобиля, что было выполнено с помощью местных предприятий. Дорога была вновь открыта через два часа.

Власти парка пока не разглашают подробности о пострадавших и продолжают расследование инцидента. Они напомнили туристам о необходимости быть в курсе текущих дорожных условий и соблюдать меры безопасности.

Йеллоустонский национальный парк имеет на своей территории более 10 000 гидротермальных опасных объектов. На этой неделе парк также повысил уровень пожароопасности до «высокого».