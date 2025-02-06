Мнение «аналитика»: О катастрофе лайнера AZAL и роли ВСУ… Сенсация? А чего все молчат?

Намедни казахи выложили предварительный 55-страничный отчёт о крушении самолёта Embraer-190 «Азербайджанских авиалиний», которое наделало много шума в прошлом году. И хотя в нём было несколько вещей сенсационных, все как воды в рот набрали. Даже несмотря на признание, что причиной аварийной ситуации послужило некое «внешнее воздействие», и появление в отчёте знакомой трёхбуквенной аббревиатуры (фото под катом).

Вот это — удивляет.

На 27-й странице отчёта появилось фото «поражающих элементов», извлечённых из лайнера.

И три буквы — ВСУ.

Что это? Доказательство причастности «известной стороны» к изготовлению этих 5-мм кусков проволоки?

Ну, нет, конечно. ВСУ в данном случае — это вспомогательная силовая установка, расположенная в отсеке в хвостовой части самолёта. В нём тоже были обнаружены осколки, а повреждение ВСУ, возможно, объясняет появление запаха топлива и гари в салоне после аварии в небе.

Некоторые эксперты углядели в этих обломках «поражающие элементы» российского ЗРПК «Панцирь С-1». По логике примерно такой: известно, что в ЗУР 57Э6-Е, которой стреляет «Панцирь», используется осколочно-стержневая боевая часть, а эти «проволочки» как раз похожи на стержни, значит, это они и есть — фрагменты.

Сама ракета устроена так, кстати.

Но размеры, характеристики и даже количество «стрержней» держатся в секрете. Хотя некоторые бывшие офицеры ПВО уверяют, что они представляют собой небольшие стальные «стрелы» с заострённым наконечником и четырьмя небольшими стабилизаторами на противоположном конце. Но это лишь слухи.

Зато из отчёта стало точно известно, что:

— российская сторона вовсе не выдумала ничего про «удар птиц» или «взрыв кислородного баллона» — всё это докладывал на землю экипаж;

— и в Актау самолёт вовсе не был направлен с целью «концы в воду»: экипаж самостоятельно выбрал этот аэропорт, исходя из метеоусловий и собственного представления о ситуации на борту;

— и предупреждение о том, что в районе Грозного могут быть перебои с GPS, российская сторона выдала ещё до начала полёта.

То есть, разом рухнуло несколько дурных конспирологических теорий, а заявления азербайджанской стороны в свете официально опубликованных данных выглядят… гм… несколько поспешными.

Но вот об этом почему-то все молчат в «тряпочку».

А почему, собственно?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках