Аргентина объявила о выходе из Всемирной организации здравоохранения

Аргентина выйдет из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил 5 февраля офис президента Хавьера Милея.

Причиной выхода названы “глубокие разногласия” относительно подхода ВОЗ к решению вопросов здравоохранения, в частности, во время пандемии COVID-19, когда в Аргентине был введен многомесячный карантин.

Официальный представитель президента Мануэль Адорни заявил, что этот шаг предоставит Аргентине “большую гибкость в реализации политики, адаптированной к местным реалиям.

В прошлом месяце, через несколько часов после своей инаугурации, решение о выходе из ВОЗ подписал Дональд Трамп, ярым поклонником которого является “анархо-капиталист” Хавьер Милей.