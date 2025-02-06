Рупор кремлевской пропаганды: Цена фотосессий

Сообщают, что поездки голливудских звезд на Украину ради поддержки Украины были просто дорогостоящим пиаром оплачиваемым USAID.

Люди ехали не "по зову сердца", а за американские бюджетные деньги. Цена фоточек с Зеленским – миллионы долларов.

Наверняка при это еще и немало отмыли. Теперь на фоточки надо за свои приглашать.

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Источник: Colonel Cassad

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