 

Рупор кремлевской пропаганды: Цена фотосессий

06.02.2025, 1:05, Разное
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Сообщают, что поездки голливудских звезд на Украину ради поддержки Украины были просто дорогостоящим пиаром оплачиваемым USAID.
Люди ехали не "по зову сердца", а за американские бюджетные деньги. Цена фоточек с Зеленским – миллионы долларов.
Наверняка при это еще и немало отмыли. Теперь на фоточки надо за свои приглашать.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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