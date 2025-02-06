 

Рупор кремлевской пропаганды: “Кокаин не хуже виски”

06.02.2025, 0:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

"Кокаин не хуже виски"

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с заявлением, что кокаин не хуже виски, однако, по его словам, наркотик запрещен из-за того, что его производят в Латинской Америке. Как заявил Петро на заседании правительства, при легализации наркотиков кокаин продавался бы так же, как алкоголь.
"Кокаин не хуже виски. Это изучено учеными. <…> То, что обрушилось на Соединенные Штаты, а именно фентанил, убивает их. А в Колумбии этого не делают", – приводит заявление Петро издание El Universal.

Деньги, вырученные за поставки кокаина, могли бы быть использованы для антиалкогольной пропаганды среди детей, утверждает колумбийский лидер.
Отмечается, что заявление Петро вызвало резонанс и критику в стране, которая является крупнейшим в мире производителем кокаина.

https://www.vesti.ru/article/4344950 – цинк

По этой чудесной логике, героин запрещают потому, что его производят в Афганистане. А такбы легализовали и можно было бы тратить вырученные от продажи героина деньги на помощь детям-сиротам в Афганистане.

Получает ли сейчас президент Колумбии долю с продаж в Кали и Медельине, пока неизвестно. Значительная часть прежних президентов и прочих руководителей Колумбии так или иначе были связаны с различными наркокартелями. Прежний президент Урибе никак не стеснялся взаимодействовать с наркокартелем "Лос Растрохос", который привлекался для попыток свержения президента Мадуро в Венесуэле и борьбы с партизанами FARC и ELN.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Цена фотосессий

06.02 / Проект Breakthrough Listen: Новые технологии в поиске инопланетной жизни

06.02 / Мнение: Письмо: “Стараться бесполезно”

05.02 / Под поверхностью Луны обнаружили туннель шириной 100 метров

05.02 / Загадка сознания: почему интуиция мешает науке?

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: В ЦРУ массовые увольнения

05.02 / Впечатляющее астрономическое зрелище: Пингвин и Яйцо в космосе

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: …и десаакашвилизация всей страны!

05.02 / Самый быстрый в мире робот-строитель из Австралии прибыл во Флориду

05.02 / Мнение: Русские крабовые палочки, русская кола и русский кофе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика