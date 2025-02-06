Рупор кремлевской пропаганды: “Кокаин не хуже виски”

"Кокаин не хуже виски"

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с заявлением, что кокаин не хуже виски, однако, по его словам, наркотик запрещен из-за того, что его производят в Латинской Америке. Как заявил Петро на заседании правительства, при легализации наркотиков кокаин продавался бы так же, как алкоголь.

"Кокаин не хуже виски. Это изучено учеными. <…> То, что обрушилось на Соединенные Штаты, а именно фентанил, убивает их. А в Колумбии этого не делают", – приводит заявление Петро издание El Universal.

Деньги, вырученные за поставки кокаина, могли бы быть использованы для антиалкогольной пропаганды среди детей, утверждает колумбийский лидер.

Отмечается, что заявление Петро вызвало резонанс и критику в стране, которая является крупнейшим в мире производителем кокаина.

https://www.vesti.ru/article/4344950 – цинк

По этой чудесной логике, героин запрещают потому, что его производят в Афганистане. А такбы легализовали и можно было бы тратить вырученные от продажи героина деньги на помощь детям-сиротам в Афганистане.

Получает ли сейчас президент Колумбии долю с продаж в Кали и Медельине, пока неизвестно. Значительная часть прежних президентов и прочих руководителей Колумбии так или иначе были связаны с различными наркокартелями. Прежний президент Урибе никак не стеснялся взаимодействовать с наркокартелем "Лос Растрохос", который привлекался для попыток свержения президента Мадуро в Венесуэле и борьбы с партизанами FARC и ELN.

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Источник: Colonel Cassad

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