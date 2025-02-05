Под поверхностью Луны обнаружили туннель шириной 100 метров

Впервые под поверхностью Луны обнаружен туннель, расположенный в знаменитом Море Спокойствия, где впервые ступила нога человека. Исследование, опубликованное в Nature Astronomy, демонстрирует, что теории о существовании таких пещер, существующие более 50 лет, наконец-то получили подтверждение.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Хотя конкретное место обнаружения туннеля вряд ли подходит для строительства будущей колонии, наличие одной пещеры предполагает, что могут существовать и другие. Это открывает новые возможности для создания долговременных баз на Луне. В обозримом будущем доставка тяжелых грузов на Луну останется дорогой, поэтому долгосрочная база будет зависеть от возможности добывать полезные ископаемые на месте. В последние годы большое внимание уделялось поиску источников воды, но укрытие также имеет решающее значение.

Фото из открытых источников / NASA / GSFC / Arizona State University

Будущим колонизаторам потребуется надежная защита от космической радиации и резких перепадов температуры, которые испытывает Луна. Также важно иметь укрытие, способное выдержать небольшой удар астероида. Естественные образования, такие как обнаруженные туннели, могут обеспечить такую защиту лучше, чем искусственные сооружения.

В 2010 году в рамках миссии НАСА Luna Reconnaissance Orbiter (LRO) миниатюрный радиочастотный прибор (Mini-RF) зафиксировал яму в Море Спокойствия. Профессор Лоренцо Бруццоне и его коллеги повторно проанализировали эти данные с помощью новых методов обработки сигналов и обнаружили радарные отражения, которые лучше всего объясняются подземным пещерным каналом. Это открытие является первым прямым доказательством наличия лавовой трубки под поверхностью Луны.

Исследованная яма Mare Tranquillitatis pit является одной из более 200 обнаруженных. Некоторые из них, вероятно, образовались в результате обрушения потолка лавовой трубы. Яма Mare Tranquillitatis – самая глубокая из известных, что делает ее хорошим местом для начала исследований. Ее ширина около 100 метров, а стены настолько крутые, что могут нависать. Новое исследование показывает яркое пятно на западной стороне ямы, что предполагает наличие канала длиной от 30 до 80 метров и шириной около 45 метров. Это место может стать подходящим для создания лунной базы.

Хотя Море Спокойствия – прекрасное место для посещения, оно не подходит для постоянного проживания из-за отсутствия льда. Замерзшая вода почти наверняка существует на полюсах Луны, особенно на южном полюсе. Однако это открытие увеличивает шансы на то, что лавовые трубки могут существовать и на полюсах, что позволит найти их из космоса с увеличенным разрешением.