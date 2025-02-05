Рупор кремлевской пропаганды: В ЦРУ массовые увольнения

В ЦРУ массовые увольнения

ЦРУ включилось в программу Трампа по сокращению госаппарата, в рамках этого сотрудникам управления предложили уволиться и получить зарплату за 8 месяцев вперед. Орган назвал это частью стратегии по «приданию новой энергии»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США распространило среди сотрудников предложение об увольнении с условием получения зарплаты за восемь месяцев и льгот, передают со ссылкой на источники CNN и The Wall Street Journal (WSJ).

Помощник назначенного новым президентом Дональдом Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщил, что управление также замораживает прием на работу новых сотрудников, уже получивших оферы.

Представитель ведомства заявил, что этот шаг является частью усилий по «обеспечению того, чтобы сотрудники ЦРУ соответствовали приоритетам администрации в области национальной безопасности», и назвал это элементом «комплексной стратегии по приданию агентству новой энергии».

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал реформировать бюрократический аппарат США и после вступления в должность приступил к реализации плана. Телеканал и газета отмечают, что ЦРУ стало первым органом в сфере национальной безопасности, которого коснулись эти меры.

По данным CNN, Рэтклифф лично решил, что управление должно быть вовлечено в эту программу действий. Источники телеканала отметили, что пока неясно, смогут ли воспользоваться названными условиями все сотрудники, или они касаются только некоторых должностей.

WSJ указывает со ссылкой на помощника нового директора, что теперь ЦРУ намерено уделять больше внимания Западному полушарию и тем странам, которые не считаются противниками США. Агентство собирается взять на себя задачи по борьбе с мексиканскими наркокартелями и будет, вероятно, следить за правительством Мексики ввиду торговой войны.

CNN указывает, что, по мнению некоторых членов команды Трампа, в последние годы ЦРУ стало уделять слишком много внимания анализу в ущерб скрытому сбору разведданных и проведению секретных операций.

Трамп в первый день своего президентства подписал десятки указов, в том числе касающиеся работы федерального правительства, и, например, запретил наем госслужащих и принятие новых нормативных актов до тех пор, пока его администрация не установит «полный контроль» над федеральным правительством. Кроме того, работникам госучреждений велели незамедлительно выйти с удаленной работы и вернуться на свои рабочие места.

В администрации США также появился Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавит предприниматель Илон Маск, цель новой структуры — провести массовые сокращения и чистки в госаппарате.

https://www.rbc.ru/politics/05/02/2025/67a2e35b9a7947241b4210b9 – цинк

Фактически, это продолжение зачистки лиц связанных с демократами, как это уже произошло с руководством USAID. В данном случае этой публике предлагается получить выходное пособие и валить из ЦРУ самостоятельно. Можно ожидать, что после этого этапа последуют точечные увольнения/переводы на второстепенные должности упорствующих в своих заблуждениях. Трамп не забыл роль ЦРУ во вмешательстве в американские внутриполитические процессы в интересах Клинтон и Байдена, поэтому мстя неизбежна, тем более, что свой человек во главе ЦРУ есть + есть мотивировка "сокращение расходов", в рамках которой за визой Маска можно делать очень многое, в том числе и в обход Конгресса США, что особенно возмущает демократов. Привычный сдерживающий механизм балансировки процессов не работает.

Следующий раунд будет в судах, где демократы попробуют дать бой, ибо Трамп такими темпами еще много дров наломает в процессе борьбы с "наследием Байдена", а до промежуточных выборов еще далеко.

Нам, в целом, процессы частичной реструктуризации ЦРУ выгодны, так как это безусловно ударит по агентству в целом, несмотря на публичные заявления о том, что на повседневной работе ЦРУ это не отразится. Впрочем, рассчитывать на то, что Рэтклифф окажется кем-то вроде Бакатина и проделает с ЦРУ тоже, что Бакатин проделал с КГБ, я бы не стал. Речь все же идет о мягкой зачистке оппонентов Трампа внутри спецслужб.

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Источник: Colonel Cassad

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