Впечатляющее астрономическое зрелище: Пингвин и Яйцо в космосе

Недавно НАСА представило снимок двух галактик, известных как Пингвин (NGC 2936) и Яйцо (NGC 2937), связанных в «медленном космическом танце», который начался около 25 миллионов лет назад.

Фото из открытых источников

Первоначально галактика Пингвин имела спиральную форму, подобную нашей, но теперь она искажена, а ее галактический центр служит ярким, сияющим «глазом». Несмотря на внешний вид, обе галактики находятся на расстоянии около 100 000 световых лет друг от друга.

«Всего за два года Уэбб изменил наш взгляд на Вселенную, создав науку мирового уровня, которая побудила НАСА воплотить эту миссию в реальность», – сказал директор отдела астрофизики в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне Марк Клампин.

«Уэбб раскрывает давние тайны ранней Вселенной и открывает новую эру изучения далеких миров, возвращая изображения, которые вдохновляют людей по всему миру и ставят новые захватывающие вопросы, на которые нужно ответить».

Это изображение не только демонстрирует мощь и возможности телескопа Джеймс Уэбб, но и вдохновляет на дальнейшие исследования и открытия.

«Никогда еще не было такой возможности исследовать каждый аспект Вселенной», – добавил Клампин.