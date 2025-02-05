Рупор кремлевской пропаганды: …и десаакашвилизация всей страны!

…и десаакашвилизация всей страны!

В Грузии местный парламент прекратил полномочия 49 депутатов оппозиционных партий, которые отказывались принимать участие в работе парламента, так как ставка была сделана на делегитимизацию действующих властей Грузии. Этот номер не прошел. Сначала избавились от французской бабки, теперь вот от "бойкотчиков". Принимать решения можно и без них. Кроме того, их лишили возможности скрываться от уголовного преследования пользуясь привилегиями, которые дает статус депутата. Это к новым уголовным делам. Явно все идет к тому, что те зачинщики неудачной попытки гос.переворота в Грузии, кто не успел/не успеет сбежать за границу, со временем сядут.

"Грузинская мечта" сейчас чувствует себя достаточно уверенно, особенно после того, как часть грузинских грантоедов лишилась поддержки по линии USAID.

Парламент Грузии проголосовал за создание государственной комиссии по расследованию преступлений времен режима Саакашвили.

Интересно, пиаривший в свое время режим Саакашвили Варламов, выступит перед комиссией в качестве свидетеля защиты Мишико?

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Источник: Colonel Cassad

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