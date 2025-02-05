Мнение: Русские крабовые палочки, русская кола и русский кофе

1. Россия тем временем развивает производство крабовых палочек (сурими). Их делают из мяса океанических рыб, а применяют, например, для завёртывания роллов «Калифорния». Серийное производство крабовых палочек мы начали ещё при Горбачёве, на японском оборудовании (ссылка). До 2022 года, однако, наши рыбоделы не могли похвастаться особенно большими объёмами выпуска, а вот теперь, спасибо оздоровительным санкциям, резко нарастили объёмы. Цитирую (ссылка):



Российские рыбаки в 2024 году на 47% увеличили производство сурими из минтая — сырья для производства крабовых палочек и других популярных рыбных полуфабрикатов. Его выпуск достиг 70,8 тыс. тонн против 47,5 тыс. тонн, произведенных годом ранее. С таким показателем Россия вошла в топ-5 мировых лидеров по производству этой продукции, сообщили «Агроэксперту» в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

…за шесть лет российские рыбаки нарастили долю на мировом рынке сурими до 7%, при этом в сегменте дикой рыбы этот показатель существенно выше — 25%.

…США — главный конкурент РФ — сократили производство данной продукции на 13%, до 170,5 тыс. тонн. Крупные игроки — страны Юго-Восточной Азии — снизили выпуск суммарно на 5%, до 318 тыс. тонн.

«Эти страны производят более дешевую продукцию — из аквакультурной рыбы. Суммарно мировое производство сурими всех видов в 2024 году сократилось на 4%, до 905 тыс. тонн. Россия же прочно укрепилась в топе мировых лидеров по производству сурими», — подчеркнули в АДМ.

…Сегодня 90% этого продукта в РФ производится из свежей дикой рыбы. Хотя раньше весь объем крабовых палочек на российских прилавках выпускался из импортного сурими.

«Сейчас мы активно конкурируем с американским сурими на рынке Южной Кореи, стали главным поставщиком минтаевого сурими на китайский рынок, наращиваем поставки в Японии. Например, за 11 месяцев текущего года поставки в Китай выросли на 43%, до 22,7 тыс. тонн, а уже за полный 2024 год экспорт российского сурими в Корею приблизился к 12 тыс. тонн, заняв 40% рынка», — рассказал Алексей Буглак.

Сегодня в РФ сурими производят семь рыбопромысловых судов и три береговых завода. На морское производство приходится основной объем выпуска, но береговая переработка показала более высокий темп прироста в прошедшем году. Минтай же остается главной рыбой страны. По итогам 2024 года его вылов составил 1,99 млн тонн, сохранив за российскими рыбаками мировое лидерство…

Меня часто спрашивают, «что у вас в квартире сделано в России». Ну вот, пожалуйста, натуральные рыбные палочки. Это же логично: Россия является четвёртой экономикой мира, так что почему бы нам не входить в Топ-5 и по производству крабовых лакомств? Кстати, упомянутые в цитате рыбопромысловые суда и береговые заводы тоже сходят со стапелей у нас.

2. Власти Словакии требуют снять санкции с России. Причина известна — словаки от санкций страдают, тогда как русским, как они думают, санкции не приносят заметного вреда (ссылка):



Вице-спикер парламента Словакии… опубликовал… видео из торгового центра в Москве, на котором запечатлена работа западных брендов.

«Несмотря на санкции, западные компании по-прежнему торгуют в России. Убедитесь в этом сами», — написал он, показав торговые точки сетей быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonalds), «Ростикс» (бывший KFC) и «Бургер Кинг».

Также Данко показал торговые полки в одном из супермаркетов Москвы, где продаются имитации Coca-Cola, Sprite, Fanta по цене 149,9 руб. (€1,42) за два литра. Как отмечает tvnoviny, словаки платят за оригинальные напитки примерно на €1 больше.

Имитации, ага, конечно. Соберите команду экспертов-кольщиков, завяжите им глаза и дайте попробовать колу, выпущенную на разных заводах. Сердце подсказывает мне, что надёжно определить источник напитка они не смогут.

Кстати, по поводу исторических напитков. Президент Колумбии заявил сейчас, что кокаин запрещён, а виски разрешён, только потому, что кокаин, в отличие от виски, производится в Латинской Америке (ссылка).

Логика в его словах есть. Колумбия — крупнейший в мире производитель кокаина. Если властям Колумбии удастся легализовать свою разновидность яда, они получат от этого огромный выигрыш: одним махом перекроют толстейшие финансовые потоки из США, которые сейчас питают местную организованную преступность.

3. Санкции Запада, вопреки мнению многих, не были совсем уж жёсткими. Некоторые западные компании проигнорировали неодобрительное ворчание властей и продолжили развивать бизнес в России. Тем самым они поставили в неловкое положение своих робких коллег — теперь мы достоверно знаем, что когда какая-нибудь западная корпорация стремглав бежит из России или донатит деньги восточноевропейским боевикам, она делает это не по жёсткому приказу сверху, а по своей собственной инициативе — чтобы подлизаться к активистам, выслужиться перед властями и заработать лоббистские очки. Как в фильме: «всех учили, но зачем же ты оказался первым учеником?».

Так вот, некоторые западные компании бизнес в России развивать продолжили. Цитирую, например (ссылка):

Голландский производитель кофе JDE Peet’s (Jacobs), по информации «Фонтанки», завершил крупную инвестпрограмму по расширению мощностей своего завода под Петербургом стоимостью до 10 миллиардов рублей. Несмотря на политические перипетии, компании удалось преодолеть все сложности, и теперь она сможет сэкономить на пошлинах около полумиллиарда рублей в год.

Запланированное еще в 2021 году расширение производства предполагало ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей по выпуску около 7 тысяч тонн растворимого кофе. Jacobs как один из крупнейших российских игроков рынка собственным производством сублимированного кофе в Ленобласти (Горелово) покрывал лишь часть потребностей, а недостающую часть импортировал и расфасовывал на месте. То есть запуск новой линии не потребует усилий по размещению новых объемов на рынке — компания сможет теперь обеспечивать уже имеющиеся заказы не импортным, а местным продуктом.

Кофе — востребованный товар. За последние 4 года растворимый кофе подорожал у нас с 2500 до 3400 рублей за килограмм (см. график). Вообще в мире сейчас фиксируются максимальные цены на кофе за последние 47 лет, виной тому растущий спрос и неурожаи в странах-производителях. За один только прошлый год некоторые сорта, например робуста, подорожали более чем вдвое (ссылка).