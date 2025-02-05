Мнение: Сатанинский план для Палестины

Трамп 4 февраля выступил на пресс-конференции с Нетаньяху – что он заберет в свое владение всю территорию сектора, а 2 млн. палестинцев он собирается выселить оттуда в Египет и в Иорданию.

РБК. “4 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп выступил с сенсационным предложением по послевоенному урегулированию в секторе Газа — взять палестинский эксклав под американский контроль, причем в формате «долгосрочного владения». «Мы будем владеть им и нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этом участке, выровняем территорию и избавимся от разрушенных зданий, запустим экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей этого района».

И таким образом неожиданно получает полное подтверждение первоначальная теория, которая была озвучена, в частности, в моем блоге – что 7 октября в Израиле была рукотворная катастрофа и резня, организованная с соучастием полиции и армии Израиля, именно с целью – максимально “замазать” ХАМАС и палестинцев, чтобы под предлогом их немыслимой бесчеловечности выселить ВСЕХ палестинцев из сектора Газа. Сегодня, стало быть, проявляется третий невидимый участник всего заговора – это США. Американцы берут на себя, стало быть, самую муторную техническую задачу – отселение палестинцев и полное переоборудование сектора Газа – с тем, чтобы снести там все туннели и разобрать все постройки и руины после бомбардировок, потому что дело американцев – сделать сеть элитных отелей на берегу моря.

То есть сатанинский план фактически реализован. Израиль пожертвовал тысячей своих, подставив их под погромщиков, которые убивали, штурмовали средь бела дня бедных поселенцев, насиловали девочек и женщин, убивали детей… А армия стояла в сторонке и не вмешивалась – потому что надо было побольше жертв. Поначалу было еще недостаточно для пиара. Еще мало заложников, еще мало изнасилованных, еще маловато убитых детей.

Невероятно. Похоже на какой-то фильм, на фантазию охреневшего писателя. Кажется невозможным поверить, что весь этот фильм ужасов был реализован наяву.