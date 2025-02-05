Мнение «аналитика»: О таланте и поклонниках… И на это ушли деньги Минобороны?

Да что вы понимаете в современном искусстве!

Нихрена вы в нём не понимаете.

Это вот не мазня, а талант. Новое дарование и даже открытие.

Такие деньги туда вбуханы — мама дорогая! А самое главное, это деньги Минобороны России…

Хорошо только, что не прямо сейчас. Но последствия ощущаются до сих пор.

Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева продолжает свой творческий путь. Намедни прошло открытие выставки «Учитель» с её работами. Согласно пресс-релизу, данный проект особенно ощущает тайну бытия, он видит свет материальных предметов – близкий, но в то же время непостижимый.

Среди гостей был экс-министр обороны, индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков, продюсер Игорь Крутой, певица Алсу, супруга Гарика Мартиросяна Жанна Левина и другие.

Так, для справки. В 2012 году органы следствия сообщили об обнаружении в Министерстве обороны РФ и тесно связанной с ним коммерческой структуре «Оборонсервис» многомиллиардных хищений. Главной подозреваемой была начальник Департамента имущественных отношений МО РФ, член СД «Оборонсервиса» Евгения Васильева, которую покрывал лично министр. Сам Анатолий Сердюков не так, чтобы пострадал, хотя министерское коесло вынужденно покинул. А его пассия 8 мая 2015 года была приговорена судом к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. По официальным данным, отбывала наказание… с 8 мая по 23 июля 2015 года в московском СИЗО, затем 34 дня в колонии во Владимирской области. Откуда была освобождена по решению суда.

Непотопляемая парочка… И ведь сколько ресурсов тогда растранжирила она так бездарно! Сколько дров наломала!

Многое оттуда горько аукается до сих пор, в том числе на поле боя.

Но наказания уже не будет?

Ибо — всё ещё «свои»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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