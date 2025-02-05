Ученые обнаружили влияние грозы на вкус черного чая

Осенью 2023 года Великобритания столкнулась с необычным природным явлением, которое оказало неожиданное влияние на повседневную жизнь миллионов людей. Исследование, проведенное учеными из Редингского университета и опубликованное в научном журнале Weather, выявило, что шторм «Киаран» значительно повлиял на вкус черного чая, любимого напитка британцев.

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Во время шторма атмосферное давление на значительной территории Англии упало до исторического минимума, что привело к снижению температуры кипения воды. Ученые провели серию экспериментов с использованием точных датчиков температуры и стандартного электрического чайника, чтобы подтвердить прямую зависимость между атмосферным давлением и температурой кипения воды. Они сопоставили полученные данные с предыдущими наблюдениями, используя тот же тип оборудования, и обнаружили, что снижение давления действительно влияет на температуру кипения.

Чтобы оценить влияние шторма на более широкую территорию, исследователи объединили данные о погоде из различных источников, включая измерения давления от Атмосферной обсерватории Рединга и данных с метеостанций по всему южному региону Англии. Это позволило им отследить движение шторма по региону во время утреннего периода, когда большинство людей готовят свой утренний чай.

Исследование показало, что атмосферное давление достигало минимума и смещалось на северо-восток региона в ранние утренние часы, совпадая с типичным временем завтрака. Специалисты по чаю подчеркивают, что оптимальная температура заваривания составляет от 98°C до 100°C, поскольку только в этом диапазоне вода способна извлечь максимум вкусовых качеств из чайных листьев. Однако во время шторма «Киаран» температура кипения воды была ниже оптимальной, что заставило около 20 миллионов жителей Англии пить чай, не полностью раскрывший свой вкус.