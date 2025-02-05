 

«Почта России» начнёт доставлять OTP-коды

05.02.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Почта России» заключила соглашение с Минцифры о доставке OTP-кодов для цифровых сервисов. Почтовая служба станет первым в России и мире офлайн-оператором, оказывающим подобную услугу.

На первом этапе инициативу протестируют на Госуслугах в крупных городах. После того как пользователь запросит OTP-код, соответствующий запрос передадут на почту – сотрудники получат код по защищённым каналам связи, распечатают его, поместят в конверт и отправят клиенту. В малых населённых пунктах, где в отделениях почты нет компьютеров и принтеров, код передадут по телефону, после чего почтальон устно сообщит код получателю, предварительно проверив документы.

«Стоимость доставки кода не превысит 195 рублей даже в отдалённых районах, при этом мы можем беспрецедентный уровень безопасности, – похвастались в пресс-службе оператора. – С учётом того, что в этой сфере важна срочность, срок доставки не превысит 10 рабочих дней».

После успешного «пилотирования» проекта планируется обязать все критически важные сервисы – в частности, банки – использовать именно такой способ двухфакторной авторизации. Это позволит не только обезопасить онлайн-сессии граждан, но и обеспечить «Почту России» заказами и финансово оздоровить службу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Учёные научили компьютер говорить «силой мысли»

05.02 / Эффект «зловещей долины»: Почему роботы вызывают у нас неприятные чувства?

05.02 / Мнение: Будем ли мы воевать против роботов?

05.02 / Мнение «аналитика»: О прорыве в технологиях… Искусственный интеллект нас всех уничтожит?

05.02 / На «Плесецке» состоялся первый в этом году запуск

05.02 / DeepSeek: «Если бы Россия после 1985 года не отказалась от плановой экономики, сегодня её доля в мировом ВВП составляла бы 43%»

05.02 / Искусственный интеллект уже «добрался» до Марса

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Кокаиновые фантазии

05.02 / Людям с лишним весом необходимо больше витамина С: показало исследование

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Обогащающая война

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика