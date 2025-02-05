«Почта России» начнёт доставлять OTP-коды

«Почта России» заключила соглашение с Минцифры о доставке OTP-кодов для цифровых сервисов. Почтовая служба станет первым в России и мире офлайн-оператором, оказывающим подобную услугу.

На первом этапе инициативу протестируют на Госуслугах в крупных городах. После того как пользователь запросит OTP-код, соответствующий запрос передадут на почту – сотрудники получат код по защищённым каналам связи, распечатают его, поместят в конверт и отправят клиенту. В малых населённых пунктах, где в отделениях почты нет компьютеров и принтеров, код передадут по телефону, после чего почтальон устно сообщит код получателю, предварительно проверив документы.

«Стоимость доставки кода не превысит 195 рублей даже в отдалённых районах, при этом мы можем беспрецедентный уровень безопасности, – похвастались в пресс-службе оператора. – С учётом того, что в этой сфере важна срочность, срок доставки не превысит 10 рабочих дней».

После успешного «пилотирования» проекта планируется обязать все критически важные сервисы – в частности, банки – использовать именно такой способ двухфакторной авторизации. Это позволит не только обезопасить онлайн-сессии граждан, но и обеспечить «Почту России» заказами и финансово оздоровить службу.

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