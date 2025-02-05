Эффект «зловещей долины»: Почему роботы вызывают у нас неприятные чувства?

Более 40 лет назад профессор робототехники Масахиро Мори из Токийского технологического института представил необычную концепцию. В своем эссе Мори выдвинул гипотезу, что реакция человека на подобные ему роботизированные устройства резко сменится от сочувствия к отвращению, когда они будут близки к реалистичному внешнему виду, но не достигнут его полностью. Это явление он назвал «зловещей долиной».

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Концепция «зловещей долины» привлекла внимание исследователей в области робототехники, компьютерной графики и взаимодействия человека и машины. Учёные из Университета Индианы доказали, что «зловещая долина» стала синонимом неприятного чувства, возникающего при просмотре анимированного персонажа или робота, который выглядит почти как человек, но с определёнными отклонениями. Их исследования подтвердили, что несоответствие между реалистичностью лица и голоса персонажа также усиливает неприятные ощущения.

Исследователи предполагают, что «зловещая долина» является эволюционной реакцией на потенциальные угрозы, связанные с болезнью и смертью. Если что-то выглядит как человек, но не совсем живое, это может вызывать такие же реакции, как и при столкновении с мёртвыми или умирающими объектами.

Чтобы избежать негативных эффектов «зловещей долины», учёные предлагают новые принципы дизайна для аниматоров и робототехников. Один из таких принципов заключается в том, чтобы создавать устройства и персонажей, не стремящихся к полному имитированию человеческого облика. Опираясь на нечеловеческий дизайн, устройства могут быть более привлекательными и не вызывать отвращения у пользователей.

С развитием технологий и созданием всё более реалистичных роботов, интерес к концепции «зловещей долины» только усиливается. Понимание этой концепции и её интеграция в процессы разработки и дизайна может существенно улучшить взаимодействие между людьми и роботизированными устройствами, делая их более приятными и менее пугающими.