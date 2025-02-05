 

Мнение «аналитика»: О прорыве в технологиях… Искусственный интеллект нас всех уничтожит?

05.02.2025, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Главное следствие «второго пришествия» Дональда Трампа в Белый дом — слом прежде незыблемых правил. Особенно там, где «никто не мог и представить такое». И если поначалу слова и действия 45/47 президента #США вызывали усмешки и желание покрутить пальцем у виска, теперь становится совсем не до смеха. А ведь и месяца не прошло с момента инаугурации.

Вот и ещё в одной очень чувствительной сфере произошёл знаковый прорыв.

Корпорация Google удалила из свода своих принципов обещание «не использовать искусственный интеллект для создания оружия» и в «других опасных целях». Об этом пишет Bloomberg. И дополняет вроде бы техническую новость небольшим комментарием эксперта.

Бывший руководитель команды Google по этичному ИИ считает, что удаление данного пункта означает, что «Google теперь, вероятно, будет работать над прямым внедрением технологий, которые могут убивать людей».

Добро пожаловать в мир «Терминатора»!

Справедливости ради, к этому всё шло. Сразу несколько международных команд работают над тем, как внедрить ИИ в камеры и «мозги» дронов, чтобы автоматически распознавать цели для поражения. Причём намного лучше, чем это делает человек. Причём на этом пути, как говорят, уже есть определённые успехи. Что немудрено: бесконечный простор для инноваций и их немедленных практических испытаний открывает «украинский кризис». Ну а если с помощью ИИ цель можно распознать, то почему бы и финальное решение не оставить за ним же? А то вдруг этот «кожаный ублюдок» промедлит?

Или всё-таки оставят за человеком контроль над «красной кнопкой»?

Хотя… будет ли от этого людям спокойней и безопасней?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / На «Плесецке» состоялся первый в этом году запуск

05.02 / DeepSeek: «Если бы Россия после 1985 года не отказалась от плановой экономики, сегодня её доля в мировом ВВП составляла бы 43%»

05.02 / Искусственный интеллект уже «добрался» до Марса

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Кокаиновые фантазии

05.02 / Людям с лишним весом необходимо больше витамина С: показало исследование

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Обогащающая война

05.02 / Компания из Новосибирска увеличит инвестиции в машиностроительный завод в Подмосковье до 750 млн рублей

05.02 / В Ирландии обнаружили неизвестный вид зомби-грибка

05.02 / Россиян, которые часто жалуются на соседей, будут штрафовать за недоброжелательность

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Google поддерживает применение ИИ в военной сфере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика