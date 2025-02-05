Мнение «аналитика»: О прорыве в технологиях… Искусственный интеллект нас всех уничтожит?

Главное следствие «второго пришествия» Дональда Трампа в Белый дом — слом прежде незыблемых правил. Особенно там, где «никто не мог и представить такое». И если поначалу слова и действия 45/47 президента #США вызывали усмешки и желание покрутить пальцем у виска, теперь становится совсем не до смеха. А ведь и месяца не прошло с момента инаугурации.

Вот и ещё в одной очень чувствительной сфере произошёл знаковый прорыв.

Корпорация Google удалила из свода своих принципов обещание «не использовать искусственный интеллект для создания оружия» и в «других опасных целях». Об этом пишет Bloomberg. И дополняет вроде бы техническую новость небольшим комментарием эксперта.

Бывший руководитель команды Google по этичному ИИ считает, что удаление данного пункта означает, что «Google теперь, вероятно, будет работать над прямым внедрением технологий, которые могут убивать людей».

Добро пожаловать в мир «Терминатора»!

Справедливости ради, к этому всё шло. Сразу несколько международных команд работают над тем, как внедрить ИИ в камеры и «мозги» дронов, чтобы автоматически распознавать цели для поражения. Причём намного лучше, чем это делает человек. Причём на этом пути, как говорят, уже есть определённые успехи. Что немудрено: бесконечный простор для инноваций и их немедленных практических испытаний открывает «украинский кризис». Ну а если с помощью ИИ цель можно распознать, то почему бы и финальное решение не оставить за ним же? А то вдруг этот «кожаный ублюдок» промедлит?

Или всё-таки оставят за человеком контроль над «красной кнопкой»?

Хотя… будет ли от этого людям спокойней и безопасней?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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