Людям с лишним весом необходимо больше витамина С: показало исследование

Новое международное исследование, проведенное Университетом Отаго, выявило неожиданную связь между весом и потребностью в витамине С. Результаты показывают, что людям с избыточным весом требуется значительно больше витамина С, чем считалось ранее, чтобы поддерживать хорошее здоровье. Об этом сообщает ferra.ru.

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В настоящее время Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять 45 мг витамина С в день, что является одним из самых низких показателей в мире. Новое исследование, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показало, что для поддержания оптимального уровня витамина С, люди с избыточным весом должны получать дополнительно от 17 до 22 мг витамина С ежедневно на каждые 10 кг дополнительной массы тела по сравнению с человеком весом 70 кг.

Авторы исследования проанализировали два крупных международных набора данных – Национальное обследование здоровья и питания США (NHANES) и Европейское проспективное исследование рака (EPIC).

Долгое время считалось, что витамин С важен только для предотвращения цинги. Однако, исследования показывают, что адекватный уровень витамина С может играть важную роль в профилактике рака, болезней сердца, инфекций, а также улучшении заживления ран.

Исследователи предполагают, что дополнительное потребление витамина С можно обеспечить за счёт приема пищевых добавок или корректировки диеты.

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