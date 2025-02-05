Компания из Новосибирска увеличит инвестиции в машиностроительный завод в Подмосковье до 750 млн рублей
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Проект реализуется в городском округе Щелково в
соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он
будет завершен в течение двух лет.
«Компания рассчитывает приступить к строительству второй
очереди завода уже во II квартале 2025 года, который также будет расположен на
территории Щелково. Общий объем инвестиций в строительство второй очереди,
площадью 10 тыс. кв. м, был увеличен инвестором с 500 до 750 млн рублей»,
–
рассказала заместитель председателя правительства Московской области –
министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
Основные производственные мощности «СибЕвроВэн» расположены
в Новосибирске. Новый завод в Подмосковье поможет компании расширить
производство и сократить логистические цепочки с партнерами в западной части
России.
«В 2024 году наша компания всего выпустила 3500
транспортных средств. Рост к 2023 году составил 100%. Полуприцепы „СибЕвроВэн“
поставляются по всей России, а также в Казахстан и Беларусь. Однако в первую
очередь мы рассчитываем усилить позиции компании на внутреннем рынке»,
– отметил
генеральный директор компании «СибЕвроВэн» Евгений Кирик.
Ранее Мининвест Подмосковья сообщил, что предприниматели из
Московской области получили почти 7 млрд рублей льготными займами в 2024 году
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