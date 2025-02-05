Компания из Новосибирска увеличит инвестиции в машиностроительный завод в Подмосковье до 750 млн рублей

Проект реализуется в городском округе Щелково в

соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он

будет завершен в течение двух лет.

«Компания рассчитывает приступить к строительству второй

очереди завода уже во II квартале 2025 года, который также будет расположен на

территории Щелково. Общий объем инвестиций в строительство второй очереди,

площадью 10 тыс. кв. м, был увеличен инвестором с 500 до 750 млн рублей»,

–

рассказала заместитель председателя правительства Московской области –

министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Основные производственные мощности «СибЕвроВэн» расположены

в Новосибирске. Новый завод в Подмосковье поможет компании расширить

производство и сократить логистические цепочки с партнерами в западной части

России.

«В 2024 году наша компания всего выпустила 3500

транспортных средств. Рост к 2023 году составил 100%. Полуприцепы „СибЕвроВэн“

поставляются по всей России, а также в Казахстан и Беларусь. Однако в первую

очередь мы рассчитываем усилить позиции компании на внутреннем рынке»,

– отметил

генеральный директор компании «СибЕвроВэн» Евгений Кирик.

Ранее Мининвест Подмосковья сообщил, что предприниматели из

Московской области получили почти 7 млрд рублей льготными займами в 2024 году