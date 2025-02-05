В Ирландии обнаружили неизвестный вид зомби-грибка

В 2021 году съемочная группа BBC TV случайно нашла на потолке заброшенного порохового склада в Северной Ирландии зомбированного паука. Это был пещерный паук вида Metellina merianae, но вот поразивший его грибок оказался науке неизвестен. За прошедшее с тех пор время аналогичные случаи были отмечены по всему острову. Масштабы открытия впечатлили ученых, они назвали новый зомби-грибок Gibellula attenboroughii.

Скорее всего, грибок со «специализацией» на заражении пещерных пауков распространен гораздо шире, чем предполагалось. На это указывают многочисленные заметки в старинных научных трудах, которые ранее неверно трактовали из-за нехватки информации. О том, как именно происходит заражение и подчинение грибком насекомых, наука и сегодня знает удручающе мало. Тем более что разные виды грибков, по-видимому, используют различные механизмы и метаболиты для воздействия на своих жертв.

Gibellula attenboroughii вынуждает осторожных пещерных пауков покидать свои потаенные убежища и паутины и выбираться на потолки пещер, на открытое пространство. Это создает оптимальные условия для разноса спор воздушными потоками. Паук закрепляется на поверхности и погибает, оставляя питательную среду для развития гриба. На данный момент нет понимания, насколько это опасное явление для пещерных экосистем и какое влияние может оказать распространение этого грибка в урбанистической среде.Источник — CABI