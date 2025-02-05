Рупор кремлевской пропаганды: Google поддерживает применение ИИ в военной сфере

Google поддерживает применение ИИ в военной сфере

Google обновил собственные принципы применения искусственного интеллекта, удалив оттуда пункт, который не позволял применять ИИ при разработках оружия.

Компания заявила по этому поводу, что "демократические страны должны быть лидерами в разработке ИИ", который способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность.

Эксперты говорят, что изменение в политике компании может свидетельствовать о том ,что Google будет работать над внедрением технологий, "которые могут убивать людей".

Всегда улыбали наивные люди, которые верили, что ИИ не будет применяться в военной сфере и не будет использоваться для повышения эффективности убийства других людей. Разумеется, в уже достаточно недалекой перспективе дроны разных типов с внедряемым ИИ обеспечивающим авто-наведение и доводку на цель будут новой нормой. И это лишь одна из очень многих возможностей применения в военной сфере. Нам разумеется тут отставать никак нельзя.

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Источник: Colonel Cassad

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