Мнение: Погром USAID в мире

Как я работал на USAID

В США сейчас происходит знатный погром USAID под руководством Илона Маска, фонтаном следуют всякие «разоблачения» этой странной американской конторы, типа что они выделяли некие средства на спектакли, посвященные ЛГБТ и трансгендерам, чем вызывают пароксизмы ненависти у всей мировой публики. Вот, скажем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайт Ливитт зачитывает обвинение:

«Вот некоторые из безумных приоритетов, на которые эта организация тратила деньги: $1,5 млн на продвижение DEI на рабочих местах в Сербии, $70 000 на постановку DEI-мюзикла в Ирландии, $47000 на трансгендерную оперу в Колумбии и $32000 на трансгендерный комикс в Перу. Не знаю, как вы, но я, как американский налогоплательщик, не хочу, чтобы мои деньги шли на эту ерунду». То есть 1,67 млн. долл. растратили, мерзавцы, на какую-то ерунду!

Это, заметим, про организацию, которая тратила по 50 млрд. долл. в год от «американских налогоплательщиков» – а пресс-секретарь Трампа тов. Ливитт выцепила какие-то 70 тыс. долл. на постановку мюзикла в Ирландии и гневно заклеймила такую жуткую «растрату» в своем выступлении на весь мир. Грубо работают, топорно. Такая вот провокация самой примитивной вражды в мировом масштабе, как в каких-нибудь «Окнах РОСТА». Цель – на волне как бы «всенародного возмущения» попросту закрыть USAID подчистую, навсегда.

В принципе – нам-то какое дело, пусть американцы у себя закрывают и переформатируют хоть все подряд, их деньги, пусть как хотят, так и тратят. Непонятно лишь, почему всяких там россиян или ирландцев так активно завлекают эмоционально сопереживать всем этим процессам реорганизации американских финансов – ведь нашего мнения все равно никто не спрашивают. Зачем такая помпа? Смотрится довольно дико.

Хотя, раз уж вовлекли, со стороны понятно, что общая идея, с какой был запущен USAID (по указу, кстати, какого-то американского президента в 60-х годах) – чтобы у сильнейшей мировой державы появилась возможность сорить деньгами на всякие полезные дела в других странах без лишней волокиты и бюрократии, согласований с Конгрессом и всякими проверяющими инстанциями. Вполне понятное стремление. В России, насколько я понимаю, тоже что-то такое давно есть, называется «фонд президента», тоже некая «заначка», откуда всегда можно вытащить десяток-другой миллионов рублей просто по указу президента, не заморачиваясь никакими депутатскими комиссиями, вопросами «а откуда деньги?» и прочим занудством. Естественно, у американцев размах, который в России и не снился, деньги налево и направо летели в мировом масштабе – вон, все уже написали, как во всем мире после трамповской 90-дневной «заморозки» выделения «американской помощи» вдруг зависли множество СМИ в чуть ли не всех развивающихся странах мира – оказалось, что без американских костылей они уже не могут стоять на ногах.

Когда понимаешь, что и зачем – сразу и понятно, почему эта контора, созданная по Указу (!) какого-то забытого президента США больше чем полсотни лет назад – существовала столько лет, и никто ее не трогал. Это ведь просто удобно, и зачем убирать у себя одну из возможностей?! Убить USAID мог любой президент так же, как она и была создана – просто Указом. Но ЗАЧЕМ?? Это ж любой през создал для себя, чтобы облегчить себе жизнь. Всегда хочется куда-то выделить деньги, и обычно это – головная боль: где взять, у кого их «отпилить», с кем в Конгрессе согласовывать, что дать взамен… А тут – всё уже готово! И ведь была поначалу идея – просто переподчинить USAID Госдепу, то есть американскому министерству иностранных дел! Да если б что-то подобное сделали в РФ – у нас бы Лавров описался от счастья. Но нет, в США быстро передумали – нет, мол, только упразднять к чертовой матери! Начали, стало быть, экономию бабла с себя, первым делом наложили ограничения на свои собственные хотелки…

А я, кстати, ведь это самое USAID хорошо знаю. Сталкивался, и даже получал у них деньги. Оно в России еще фигурировало под названием АМР – то есть «агентство международного развития», калька с названия в оригинале. В общем, в былые дни АМР в мире не только DEI продвигало и трансгендерные оперы в Перу. В 90е на деньги USAID делалась вся приватизация в России, все «чековые аукционы». Быстро, споро, разумно.

В России всё, что связано с приватизацией, приписывается Анатолию Чубайсу и окружено густым ореолом ненависти. Но если по чесноку, то биться в экстазе злобы люди должны по отношению к USAID – это они запустили весь механизм продажи «всенародной собственности» в обмен на ваучеры на всей необъятной территории РФ. Причем – бесплатно, то есть – даром. Для России услуги USAID обошлись реально бесплатно, они даже не были записано как госдолг. Именно так, как и положена помощь от АМР – бесплатно.

Так я в 1993-1994 гг. записался в некую «Группу поддержки чековых аукционов» (ГПЧА), она же VASG (Vaucher Auction Support Group). Нас там было человек 20, набранных буквально по объявлению.

Далее – моем Бусти, о моих приключениях в этой самой ГПЧА на деньги USAID. Читаем в моем Бусти по сссылке https://boosty.to/sapojnik